Диего ФОРЛАН: «Месси превосходит всех»

© tenfield.com.uy. Диего Форлан

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Форлан рассказал о лучших футболистах современности.

«Вне всяких сомнений, лучшим футболистом мира является Месси. Кроме того, можно обратить внимание на других игроков, которые отличаются в своих амплуа. Но если выбирать одного, то это Месси. Криштиану Роналду, Неймар и Луис Суарес играют значительную роль в своих командах, но Месси превосходит всех. Суарес – лучшая «девятка» в мире. Он в отличном состоянии и защищает цвета лучшей команды планеты в окружении замечательных одноклубников. Луис очень прогрессировал как в спортивном, так и человеческом аспектах, что заметно на поле», — сказал Форлан.

Источник — Mundo Deportivo

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