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Леонид КУЧУК: «Прийти и выгнать полкоманды – это неправильно»

Наставник «Стали» - о финансовой ситуации и селекционной политике каменского клуба

  • 16.01.2017 11:34
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Sport.ua. Леонид Кучук
© Sport.ua. Леонид Кучук

Главный тренер «Стали» рассказал о том, как будет строить команду в каменской «Стали».

«Действительно, я задавал вопросы, связанные с финансированием клуба. Одним из моих условий, перед тем как принять команду, было стабильное финансирование. Считаю, невозможно создать команду, если нет уверенности в завтрашнем дне. Нужно повести за собой футболистов, чтобы они поверили в тебя. А если нет стабильности – тяжело управлять командой. Футбол – непростой вид спорта. Многим кажется, что футбол – это просто, но это не так».

«Правда ли, что у «Стали» третье место по бюджету в УПЛ? Не знаю, только руководители могут ответить на этот вопрос».

«Я не сторонник шоковой терапии. Вчера я провел первую тренировку. Считаю, прийти и выгнать полкоманды – это неправильно. Команда строится не только Кучуком, но и болельщиками и руководителями клуба. Игроки друг к другу притираются. Нужно время, чтобы они адаптировались, а его у нас времени очень мало. Для меня, как специалиста, не составляет труда найти игрока любого уровня для своей команды. Но нужно грамотно подходить к селекционной работе», - сказал Леонид Кучук на веб-конференции Sport.ua. 

 

Источник — Sport.ua

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