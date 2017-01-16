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Леонид КУЧУК: «Работать в Украине – очень почетно»

Главный тренер «Стали» рассказал о переезде в нашу страну

  • 16.01.2017 11:27
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Sport.ua. Леонид Кучук
© Sport.ua. Леонид Кучук
В рамках веб-конференции на Sport.ua новый главный тренер каменской «Стали» Леонид Кучук рассказал о своей будущей работе. Полный текст интервью ожидайте чуть позже, а пока белорусский специалист рассказал следующее:
 
- Окончательное решение о моем назначении в «Сталь» было принято два дня назад. Я сразу же дал задание помощнику по физподгтовке разработать план подготовки игроков. Это было сделано буквально в течение суток и президенту клуба уже предоставлены рекомендации: в каком состоянии и когда должны быть готовы тренировочные поля, когда должны состояться контрольные игры и т.п.
 
По поводу того, не является переезд в Украину шагом назад в моей карьере. Украина – страна, где очень любят футбол, она всегда брала прогрессивные тенденции в футболе. Здесь всегда было много своих очень хороших футболистов, поэтому работать здесь очень почетно для любого тренера. Независимо от национальности – это очень почетно.  
 
Я прекрасно понимаю всё, что мне говорят по-украински, ведь мой родной белорусский и украинский языки очень близки. У меня очень много родственников в Украине, например, во Львове, отец супруги – родом из Полтавы. Кроме того, мой помощник знает 5 языков. Я специально подбирал такого человека, поскольку часто сталкивался с многонациональными командами и знаю, насколько важно, чтобы футболист точно понял, о чем ему говорит тренер.
 

Источник — Sport.ua

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