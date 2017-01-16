В Китае ужесточили лимит на легионеров

Руководство Китайской футбольной ассоциации (CFA) официально ужесточило лимит на легионеров. Начиная с 2017 года китайские команды смогут выпускать на поле не более трёх легионеров. В прошлом сезоне одновременно на поле разрешалось находиться четырём иностранным футболистам, а в заявку было разрешено включать пять легионеров.

«Данное решение было принято на благо общего развития китайского футбола. Это способствует выращиванию китайских местных игроков, способствует повышению национального уровня, поддержанию профессиональной лиги и стабильному устойчивому развитию», — говорится в заявлении.

Также клубы должны будут выпускать в стартовом составе китайского игрока в возрасте до 23 лет.

Источник — Euro-football

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