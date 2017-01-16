Ветеранская сборная Украины добыла второе место в Грузии

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Національна збірна команда України серед ветеранів 15 січня посіла друге місце на турнірі пам’яті відомого футбольного функціонера УЄФА Давіда Петріашвілі. Турнір відбувся у столиці Грузії – Тбілісі.

Команда Анатолія Дем’яненка потрапила до групи «B», склавши компанію ветеранським збірним Азербайджану та Іспанії. Матч із командою Азербайджану завершився результативною нічиєю – 3:3, влучними ударами у складі нашої команди відзначилися Єзерський та Нагорняк, який оформив дубль у зустрічі.

У наступній зустрічі групового етапу «синьо-жовті» завдали поразки потужним іспанцям, виборовши підсумкову першу сходинку у групі. Підопічні Дем’яненка розпочали поєдинок неймовірно потужно: Цихмейструк, Донець та Пінчук по черзі відзначилися у воротах піренейців. Іспанцям вдалося відквитати два м’ячі, але відібрати перемогу в українців їм все ж було не до снаги.

У півфінальному матчі збірна України завдяки зусиллям Єзерського, Нагорняка та Цихмейструка здолала опір команди Туреччини – 3:1. А у фінальному протистоянні на глядачів тбіліського Палацу Спорту чекала справжня гольова феєрія. Збірні України та Грузії по черзі виходили вперед у рахунку, але, у підсумку, шалена підтримка місцевих вболівальників допомогла нашим суперникам стати переможцями турніру – 7:4. Свої прізвища на табло під час фінальної гри записали Нагорняк (тричі) та Цихмейструк.

Президент Федерації футболу Грузії Леван Кобіашвілі привітав усіх команди, що взяли участь у змаганнях, та пообіцяв, що турнір неодмінно стане традиційним. Від імені ФФУ та ветеранської збірної України куратор команди Олег Собуцький подякував очільнику федерації за гостинний прийом та вручив господарям запашний український коровай. Найкращі побажання всім учасникам та організаторам також висловили генеральний секретар Юрій Запісоцький та віце-президент ФФУ Василь Орлецький.

Источник — Федерация футбола Украины

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