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Гладкий заинтересовал лидера чемпионата Турции

«Истанбул Башакшехир» начнет переговоры по трансферу украинского форварда на этой неделе

  • 16.01.2017 11:13
  • 1200 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

Форвард «Динамо» Александр Гладкий попал в сферу интересов «Истанбул Башакшехира».

Лидер турецкого чемпионата пытался приобрести нападающего «Антальяспора» Самуэля Это’О, но не смог договорится с клубом камерунца. После этого «Башакшехир» планирует переключиться на Гладкого и начать переговоры по трансферу 29-летнего украинца на этой неделе.

Напомним, Александр Гладкий отправился на сборы с «Динамо» в Испанию. Ранее к нападающему столичного клуба проявлял интерес «Фенербахче».

После 17 туров чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» идет на первом месте, опережая «Галатасарай» на 3 очка.

Источник — Fanatik

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Комментарии
    EGOS
    online
      EGOS, 16.01.2017 11:25
    +8
    ..бля скорее бы уже...жду не дождусь этого трансфера...
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    fuckyoupeople
      fuckyoupeople, 16.01.2017 11:35
    0
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    Сравнение ЭтоО и Гладкий
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 16.01.2017 11:37
    +1
    Мало в це вірю, але якщо турки ще й якесь бабло заплатять - це буде номер...
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    zhyr
    online
      zhyr, 16.01.2017 11:39
    +1
    одним туркам вже відмовив(((
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 16.01.2017 11:39
    -1
    fuckyoupeople, 16.01.2017 11:35
    Сравнение ЭтоО и Гладкий
    ... 35-річний і 29-річний нападач ... Звичайно ж Гладкий!
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 16.01.2017 11:50
    +1
    Насколько же нужно накуриться , чтобы заинтересоваться Гладким
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    diamond6668
      diamond6668, 16.01.2017 12:04
    +1
    Купите его пожалуйста!
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    olol2012
    online
      olol2012, 16.01.2017 12:10
    0
    Сочувствую туркам
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