Гладкий заинтересовал лидера чемпионата Турции

© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

Форвард «Динамо» Александр Гладкий попал в сферу интересов «Истанбул Башакшехира».

Лидер турецкого чемпионата пытался приобрести нападающего «Антальяспора» Самуэля Это’О, но не смог договорится с клубом камерунца. После этого «Башакшехир» планирует переключиться на Гладкого и начать переговоры по трансферу 29-летнего украинца на этой неделе.

Напомним, Александр Гладкий отправился на сборы с «Динамо» в Испанию. Ранее к нападающему столичного клуба проявлял интерес «Фенербахче».

После 17 туров чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» идет на первом месте, опережая «Галатасарай» на 3 очка.

Источник — Fanatik

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