Леонид КУЧУК: «Предложение Стали было неожиданным»

© ФК Сталь, Леонид Кучук

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук ответил на вопросы журналистов после подписания контракта.

- Леонид Станиславович, расскажите о том, как шли переговоры по вашему переходу в «Сталь». Насколько в принципе это предложение для вас стало неожиданным?

- Для меня это предложение было достаточно неожиданным. Не буду скрывать, что я не сразу согласился на это предложение, и перед тем, как его принять много общался с президентом клуба Варданом Михайловичем Исраеляном. Считаю, что в этом общении мы сумели найти взаимопонимание. Оно заключается во взглядах на клуб, на построение команды, перспективы ее развития. И всё это в итоге пришло к общему знаменателю, и стало реальностью в результате этого плотного общения. Ключевым моментом стал звонок Вардана Михайловича, когда он поздравлял с Новым годом, и в этот момент он нашел даже не слова, а целую речь, когда полностью донес то, что хочет от главного тренера. Да, у команды «Сталь» сейчас непростая ситуация, но это ни о чем не говорит. Есть общие цели, и это сыграло положительную роль при принятии решения. Были пожелания у меня, были свои пожелания у Вардана Михайловича, но общая цель у нас одна – сделать «Сталь» сильной боеспособной командой, которая сможет бороться на самом высоком уровне в чемпионате Украины. Да, это не просто.

- «Сталь» достаточно недавно появилась в Премьер-лиге, клуб во многом сейчас строится, и вы готовы к тому, что во многом придется начинать, если не с чистого листа, то буквально с первой страницы?

- Знаете, за тот небольшой промежуток времени я пообщался с теми работниками, которые работают в клубе: тренерами, докторами, массажистами, я понял, что тут все очень профессионально относятся к делу. И это тоже определенный толчок вперед. Ведь нужно понимать, что действительно существуют проблемы, и их много, и не только связанных непосредственно с футболом, но сам клуб «Сталь» уже существует и многие проблемы уже решены. Нужно просто поставить перед собой цель и решать новые задачи, и тогда проблемы сами по себе будут уходить. Цель поставлена. Первая задача сделать конкурентоспособную команду, но для этого нужно приложить очень много усилий, и не только моих. Я буду прилагать максимум, на что способен. Правда, судьба тренера непредсказуема, однако даже если придет такой момент, что придется расставаться, то нужно показать, что работа была проведена на очень высоком уровне. И от этого уровня и будет зависеть результат.

- Вы хорошо известны в Украине по работе в киевском «Арсенале», чемпионат вам знаком. Как он изменился за то время, что вы в нем не работали?

- Прежде всего, давайте говорить о футболе. Футбол – меняется, хотя многие думают, что он не меняется, но на самом деле это не так. Футбол не может стоять на месте, его развитие происходит постоянно. В этот промежуток времени, пока я оставался без работы, очень внимательно следил за украинским чемпионатом, и в принципе внимательно анализировал то, что происходит в футболе. Есть понимание того, что происходит, как построить учебно-тренировочный процесс, относительно, в том числе и «Стали». И моя задача, как тренера, воплотить свои мысли в игру команды. В чем это будет сделано. Команда должна быть более организованной, должна быть более агрессивной, и разносторонней. Но до начала чемпионата остался достаточно небольшой промежуток времени, для подготовки команды. И нужно приложить много усилий, чтобы хорошо подготовиться к первенству. Что касается самого чемпионата Украины, в любом случае он конкурентоспособный. В первую очередь это зависит от уровня сборной, а сборная сейчас показывает очень интересный и хороший футбол. Далее это зависит от уровня клубов, а в Украине есть ведущие команды, которые также показывают интересную игру. И в Украине, при всех тех сложностях, очень любят футбол – это самое главное, что и двигает футбол в стране. Украина – футбольная страна, и я рад, что раньше работал, и теперь еще буду работать тут.

- Ваш приход в «Сталь» для многих журналистов стал настоящей информационной бомбой, насколько вы успели уже это ощутить? И готовы ли вы к тому, что ваши действия теперь будут многими специалистами просматриваться, как под микроскопом.

- Скажу так, за последние годы всё, что было связано со мной, приковывало большое внимание разных людей – и прессы, и футбольных специалистов, и болельщиков. Но могу сказать, что в Украине ко мне относятся очень хорошо и дружелюбно. Повторюсь, Украина – футбольная страна и тут оценивают тренера и футболистов по результату. Это самое главное. И важно то, что футбол является главенствующим в отношениях.

- И все-таки, если возвращаться к целям и задачам, какой вектор направлении сейчас будет основным в развитии команды?

- Основное - создать конкурентоспособную команду. Что это такое в моём понимании? Чтобы игра с любым соперником у команды «Сталь» была захватывающей и интересной, и результат определялся на футбольном поле. Она не создается за один день или одну неделю. Такая команда создается шаг за шагом. Можно пойти быстро, можно медленно. Но я считаю, что нам нужно пойти по первому пути. Медленно меня не устраивает. Если вы проследите за моей карьерой, то видите, что я тренер, который хочет работать с серьезной командой.

- Наверняка вы приходите в «Сталь» не один. Расскажите о своей команде.

- Ну, Юрия Михайловича Бакалова, думаю, знает вся Украина. Он не раз появляется в роли эксперта на украинском телевидении, и был у меня помощником в «Арсенале» - это хороший, сильный специалист. Далее тренер по физподготовке – Виталий Витальевич Милютин. Мы знаем друг друга много-много лет. Человек имеет два образования - медицинское и спортивное и он ведет всю научную работу, связанную с тренировочным процессом, когда записывается и рассчитывается каждая тренировка. И каждый футболист, причем не важно тот, который в данный момент в основном составе, либо он травмирован, есть информация о состоянии каждого. Ну и тренер по тактике Иван Зиновьевич Федык – это молодой специалист, но ему уже удалось поработать в «Карпатах», «Севастополе», «Кубани». Все они грамотные специалисты, в последнее время были на стажировках в разных странах Европы, поэтому данный выбор не случаен. На мой взгляд, главный тренер не может приходить один. У него должна быть команда, и команда подготовленная. И еще один тренер по вратарям – это Евгений Геннадьевич Иванов. Это тоже сильный специалист, связанный с вратарским искусством. Он работал в сборной Молдовы, в «Локомотиве» и «Кубани» и везде были вратари, которые показывали сильную игру.

- Следили ли вы за «Сталью» и как сами оценимте потенциал нынешней команды? Какой будет трансферная политика клуба?

- Безусловно, у нас было много разговоров с Варданом Михайловичем по разным вопросам. По поводу нынешнего состава, не скажу, что очень внимательно следил, но практически все игроки команды проанализированы мной и примерно я знаю потенциал каждого футболиста. И я очень бережно отношусь к каждому футболисту, который играет в футбольном клубе «Сталь». У клуба нет возможности проводить большие трансферы, и в Украине в принципе сейчас мало у кого такие возможности есть. Это нужно учитывать и очень внимательно относиться к селекционной политике. То есть, если футболист уже приходит, то он однозначно должен играть. Если он уходит, то футбольный клуб «Сталь» должен получать от этого какие-то дивиденды. Есть клубы, которые могут себе позволить хороший дорогой трансфер, а команда «Сталь» должна, что называется, воспитать у себя хороший трансфер.

- В этой связи, вам легче уже работать с готовым игроком, который себя может проявить и показать или все-таки у молодежи тоже будет шанс доказать свою состоятельность? Опять же, если мы говорим о сборах, то есть ли информация, кто из молодежного состава отправится с основой?

- Могу сказать, что сразу четыре футболиста из команды U-21 и младше поедут с нами на сборы и это уже большой шаг вперед. Для них повариться в этой кухне будет очень хорошо. Есть молодые ребята у «Стали», которых я считаю очень перспективными, не буду называть их фамилий. И есть в команде иностранцы, и могу сказать, что с легионерами мне приходилась много раз уже сталкиваться, с игроками разной национальности. И теперь главная задача, чтобы все эти футболисты были объединены одной целью. И не важно, молодой он, опытный или легионер. Каждый из них должен прибавить. Многие знают мой характер, у меня нет в команде любимчиков. Все, кто едут на сборы – игроки основного состава, но среди нет там, например, первой десятки и второй. Я ровно отношусь к любому футболисту, который у меня тренируется.

- Как именно будет поставлена работа на сборах?

- До начала чемпионата уже немного времени. Фактически у нас для тренировок будут четыре недели, и у каждой недели будет своя направленность, каждая из которых будет связана с повышением у футболиста его физических кондиций и игровой активности, все они будут отличаться, одинаковых упражнений не будет. Нужно понимать, что бежится – это когда бежится, и что делать, если этого нет. Нужно заложить фундамент, чтобы ты мог потом на поле работать от первой до последней минуты.

- Многие специалисты, говоря о «Стали» в минувшем году, говорили, что команде не хватает какой-то изюминки. Какая изюминка есть у Леонида Кучука?

- Я не могу сказать, что у команды не было изюминки. Я за эти полгода видел две игры «Стали» в живую, одна из них во Львове с «Шахтером», когда я еще ни о каком назначении не подозревал, а просто было интересно. И мне не хотелось бы говорить о том, что было в прошлом, потому что бывший тренерский штаб тоже провел определенную работу. Футболисты очень много играли индивидуально, было видно, что это конек тренерского штаба и это было положительное направление. Нужно понимать, что становление «Стали» происходит не быстро, и они пришли в самое тяжелое время и в любом случае нужно поблагодарить тренерский штаб, который работал с командой в прошлом году.

- Но болельщики требуют успехов сразу.

- Нужно набраться терпения и верить в свою команду, ведь впереди много работы. Тут и индивидуальная работа и командное равновесие в обороне, атаке, различные перестроения, которые должны приносить эффект неожиданности. За короткий промежуток времени это не так просто, но я думаю, что нам это удастся. Мы будем для этого прилагать все усилия, а тренерский штаб под моим руководством будет работать 24 часа в сутки. Я тренер, для которого не бывает мелочей.

- То есть, какого-то определенного стиля игры у команды не будет?

- Что такое сам футбол? Это противостояние футболистов, когда вырабатывается командный дух, умение команды перестраиваться в определенный момент, умение преподносить сопернику неожиданные моменты в игре. Футбол тем и интересен, что можно удивить соперника и на последней минуте и на первой. Я и говорю об этом, потому что очень люблю итальянский футбол, французский. Очень нравится немецкий футбол. Английский – он интенсивный, но там собраны футболисты мирового уровня, а мы должны основываться на том, кто у нас есть, от чего мы можем отталкиваться и уже строить тогда свою игру. Мы не можем играть, как бразильцы, португальцы, или французы, просто потому что не получится. Хотя возьмите сборную Португалии. Их считают европейскими бразильцами, но для меня не было неожиданностью то, что они много играли в обороне. И я был во Франции, смотрел, как готовятся молодые футболисты в клубе «Бордо». Там было много интересных нюансов. Поэтому нужно выработать стиль от того, что ты имеешь, а не то, что ты видишь по телевизору и придумываешь.

- Считается, что вы для любого соперника, в том числе гранда, всегда можете приготовить какой-то сюрприз.

- Всё зависит от того, как и к какой команде ты готовишься. Результат футбольного матча складывается из маленьких нюансов. Любая мелочь может решить исход матча в любой момент. Тренер просто должен решить для себя, когда это произойдет и находить сильные и слабые места у соперников. Нужно очень внимательно и скрупулезно готовить команду к сопернику. Не всегда это получается, ведь соперник готовиться точно также. Нужно понимать как стратегически и тактически выстроить игру, но когда ты играешь против сильных команд и тренеров, то сам становишься сильнее.

- Вы как тренер в работе больше используете «кнут или пряник»?

- Не могу сказать, что я в своей жизни много какого-то штрафовал. Может быть, были один-два случая за всю мою тренерскую карьеру к этому прибегал. Меня часто называют жестким тренером, и откровенно говоря, не знаю почему. Есть определенные правила и формы поведения на футбольном поле и вне его. Вот говорят, что нужно импровизировать. Прошу объясните мне, что это такое? Если футболист забежит на трибуну, этот он импровизирует? Есть определенные законы поведения, которые нужно соблюдать.

- Чего вы не потерпите на поле?

- Отношения к футболу. Бывает, что футболисты балуются, словно дети. И тогда надо их ставить в угол, объяснить, поговорить. Если не получается, опять поговорить. Снова не получается, ну тогда кто-то покинет команду. Это правило, которого я придерживаюсь долгое время. Есть, конечно, футболисты, которые остаются недовольными, но те, с которые со мной работают, на 99 процентов не такие. Если футболист хамит, когда что-то комментирует, такое бывает - это ведь большие дети. Они просто в данный момент этого не понимают. Потом к ним это приходит, когда они сами становятся тренерами, что футболисты и тренеры – это разные категории.

- В целом, по откликам болельщиков ваш приход комментируют с положительной стороны. Что скажете болельщикам «Стали»?

- Ну уже за то, что болельщики тепло и положительно меня воспринимают, хочется сказать им за это спасибо. Да, в нынешней ситуации в Украине многие команды играют вне родных стен. Но настоящие болельщики всегда любят свою команду, да возможно где-то критикую, может что-то пишут нелицеприятное, но к команде всегда нужно относиться с теплотой и любовью, и команда должна относиться к свои поклонникам также. Болельщики –это грозная сила и нужно ценить каждого из них. Обязательно вскоре наступит время, когда «Сталь» будет играть в Каменском, но в данный момент существуют определенные обстоятельства, которые не зависят от команды. Главное, должна быть любовь у болельщиков к команде, и за это я им благодарен.

Источник — ФК Сталь Каменское

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