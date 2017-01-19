Сегодня в 12:00 пройдет видео-конференция, гостем которой станет известный футбольный эксперт Святослав Сирота.
Тема конференции - финансовый рынок украинского клубного футбола. Святослав ответит на вопросы, какие сейчас зарплаты у игроков Премьер-лиги, первой и второй лиг, какие бюджеты у клубов. Сравнить эти показатели Грузией и Молдовой, где он работал в качестве спортивного директора местных клубов.
Источник — Sport.ua
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