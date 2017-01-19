с нашими футболистами такое не проканает. Их во дворе банально не отличат от простых парней

они там наркоманы что ли ??? бля, нахрена придумывать этот бред ? лучше бы видеоповторы ввели.

я же говорил, что ван Бастен уделаный до безобразия... Вот и разфонтазировался))