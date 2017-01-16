Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

БЕРНАРД: «Наша работа хорошо продумана»

Полузащитник «Шахтера» - о подготовке команды ко второй части сезона

  • 16.01.2017 10:22
  • 154 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Бразильский полузащитник рассказал о своем отпуске, первых днях сборов и почему ему так нравятся тренировки Паулу Фонсеки.
 
– Бернард, какие впечатления от первых дней сборов?
– Всегда важно начинать нашу подготовку ко второй половине сезона таким образом: очень интенсивно и качественно. Все мы понимаем, что первые дни сборов будут насыщенными и сложными. Непросто придется в первые три-четыре дня, пока организм привыкает к нагрузкам. В спортивном центре в нашем распоряжении несколько полей, что очень удобно. Я уверен, мы здесь выполним хорошую работу и подойдем к нашим играм, особенно к важнейшим поединкам против «Сельты», полностью подготовленными.
 
– Вам хватило времени, чтобы отдохнуть в отпуске? Как вы его провели?
– Отпуск прошел отлично. Успел все: был и с семьей, и с друзьями, путешествовал. Это очень важно – дать отдохнуть голове и телу после первой части сезона. Было много сложных матчей, мы прекрасно поработали и заслужили отдых. Но это уже позади. Теперь нас ждут важные игры, и мы должны выложиться по максимуму на сборах, чтобы набрать хорошую форму и продолжить побеждать.
 
– Раньше в начале сборов было много беговой работы, а сейчас команда занимается исключительно с мячом. Для бразильцев это особенно радостно?
– Для нас, футболистов, это очень круто, без всяких сомнений! Летнее межсезонье мы начинали тоже с мячом, и результаты были просто отличными. Поэтому видно, что вся работа хорошо продумана. Тренерский штаб прекрасно понимает, что нужно игрокам. Это делается не для нашего удовольствия, а для блага всей команды. А результаты вы увидите уже на поле.
 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.