Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери в шутливой форме поприветствовал бывшего полузащитника команды Н'Голо Канте, который летом перешел в «Челси»

Перед началом очного противостояния нынешней и бывшей команды французского хавбека, Канте подошел к итальянскому специалисту с рукопожатием. Раньери схватил игрока за шею, зажал голову подмышкой и с улыбкой надавал ему шлепков по спине. Француз шутку оценил.

Матч «Лестер» - «Челси» закончился уверенной победой лондонцев со счетом 3:0.

Ranieri with Kante before yesterday's game.



What a man.pic.twitter.com/gaujvdwd6r