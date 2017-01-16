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Клаудио Раньери «отшлепал» Н'Голо Канте

Итальянский тренер подшутил над бывшим игроком «Лестер Сити»

  • 16.01.2017 10:25
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Метки
ФК Лестер Сити. Клаудио Раньери
© ФК Лестер Сити. Клаудио Раньери

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери в шутливой форме поприветствовал бывшего полузащитника команды Н'Голо Канте, который летом перешел в «Челси»

Перед началом очного противостояния нынешней и бывшей команды французского хавбека, Канте подошел к итальянскому специалисту с рукопожатием. Раньери схватил игрока за шею, зажал голову подмышкой и с улыбкой надавал ему шлепков по спине. Француз шутку оценил.

Матч «Лестер» - «Челси» закончился уверенной победой лондонцев со счетом 3:0.

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