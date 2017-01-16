Ребров взял 29 футболистов на первый сбор

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«Динамо» відправилося до Іспанії на перший тренувальний збір.

З Києва в Іспанію не полетіли всі гравці, деякі приєднаються до тренувального табору безпосередньо в Іспанії, зокрема Віда, Антунеш, Гонсалес, Мораес. Через проблеми з візою не поїхав голкіпер Георгій Бущан, який приєднається до команди за кілька днів. Не полетів також Євген Макаренко, який покинув «Динамо».

Сергій Ребров викликав на збір наступних виконавців:

Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков

Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Лук'янчук, Тимчик, Бурда, Очігава, Михайличенко

Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв

Нападники: Мораес, Бесєдін, Яремчук, Гладкий

Разом з «основою» в Іспанію летить і об'єднаний склад молодіжної та юнацьких команд. При цьому сім гравців молодіжної команди будуть працювати з першою.

Решта будуть базуватися всього в 15-ти хвилинах їзди від першої команди. У складі об'єднаної молодіжки на збір вирушили:

Воротарі: Петрусь, Кучерук, Малиш, Пацкан

Захисники: Дубінчак, Миколенко, Чоботенко, Осман. Карась, Мандриченко, Попов, Кошелєв, Мельник, Дмитрук

Півзахисники: Казаков, Лєднєв, Янаков, Петрусенко, Булеца, Наумець, Мельничук, Алібеков, Смирний, Кравченко, Шапаренко, Вантух, Куліш, Калюжний, Козиренко, Цитаішвілі

Нападники: Тарануха, Щебетун, Н.Русин, Алексєєв, Верхоланцев

Вже ввечері у день прильоту обидві команди проведуть свої перші тренування в Іспанії. Тренувальний збір триватиме два тижні.

Источник — ФК Динамо Киев

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