Ребров взял 29 футболистов на первый сбор

«Динамо» відправилося до Іспанії на перший тренувальний збір.
З Києва в Іспанію не полетіли всі гравці, деякі приєднаються до тренувального табору безпосередньо в Іспанії, зокрема Віда, Антунеш, Гонсалес, Мораес. Через проблеми з візою не поїхав голкіпер Георгій Бущан, який приєднається до команди за кілька днів. Не полетів також Євген Макаренко, який покинув «Динамо».
Сергій Ребров викликав на збір наступних виконавців:
Воротарі: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков
Захисники: Морозюк, Віда, Антунеш, Хачеріді, Лук'янчук, Тимчик, Бурда, Очігава, Михайличенко
Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рибалка, Корзун, Циганков, Оріховський, Шепелєв
Нападники: Мораес, Бесєдін, Яремчук, Гладкий
Разом з «основою» в Іспанію летить і об'єднаний склад молодіжної та юнацьких команд. При цьому сім гравців молодіжної команди будуть працювати з першою.
Решта будуть базуватися всього в 15-ти хвилинах їзди від першої команди. У складі об'єднаної молодіжки на збір вирушили:
Воротарі: Петрусь, Кучерук, Малиш, Пацкан
Захисники: Дубінчак, Миколенко, Чоботенко, Осман. Карась, Мандриченко, Попов, Кошелєв, Мельник, Дмитрук
Півзахисники: Казаков, Лєднєв, Янаков, Петрусенко, Булеца, Наумець, Мельничук, Алібеков, Смирний, Кравченко, Шапаренко, Вантух, Куліш, Калюжний, Козиренко, Цитаішвілі
Нападники: Тарануха, Щебетун, Н.Русин, Алексєєв, Верхоланцев
Вже ввечері у день прильоту обидві команди проведуть свої перші тренування в Іспанії. Тренувальний збір триватиме два тижні.
Источник — ФК Динамо Киев
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