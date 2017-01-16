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ФОТО ДНЯ. Тимощук посетил матч Севилья – Реал

Украинский футболист смотрел поединок с трибун

  • 16.01.2017 07:42
  • 1207 просмотров
  • 2 комментария
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riafan.ru. Анатолий Тимощук
© riafan.ru. Анатолий Тимощук

Полузащитник Анатолий Тимощук посетил матч 18-го тура Примеры «Севилья» - «Реал». Об этом украинский футболист сообщил на своей странице в Instagram.

В настоящее время 37-летний игрок ведет переговоры о возвращении в «Зенит». Тимощук может стать игроком второго состава питерского клуба до конца сезона, а также будет входить в тренерский штаб команды.

Напомним, матч «Севилья» обыграла «Реал» со счетом 2:1.

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Комментарии
    уух
      уух, 16.01.2017 07:55
    +3
    а где его фото в обнимку с чужой потной майкой?
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    maxcrimea8
      maxcrimea8, 16.01.2017 08:08
    +2
    "Футболка Роналду - недостающий бриллиант в моей коллекции!" - подумал Толик))
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