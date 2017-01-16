ФОТО ДНЯ. Тимощук посетил матч Севилья – Реал

Полузащитник Анатолий Тимощук посетил матч 18-го тура Примеры «Севилья» - «Реал». Об этом украинский футболист сообщил на своей странице в Instagram.
В настоящее время 37-летний игрок ведет переговоры о возвращении в «Зенит». Тимощук может стать игроком второго состава питерского клуба до конца сезона, а также будет входить в тренерский штаб команды.
Напомним, матч «Севилья» обыграла «Реал» со счетом 2:1.
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