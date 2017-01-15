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17-й тур
Порту
3:0
Морейренсе
15.01.2017, FT

Порту — Морейренсе — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Примейры «Порту» — «Морейренсе»

  • 16.01.2017 07:30
  • 113 просмотров
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В поединке 17-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Морейренсе» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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