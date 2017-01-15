Ну спады у всех бывают,Месси тоже после своих ЗМ не всегда феерил

Одну игру за 40 игр проиграл и сразу тренер никакой,логика на высоте

По потеряным 5,игра в запасе у Реала

Рамос 2 гола сделал в свои ворота)))