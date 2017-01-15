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20-й тур
Марсель
1:4
Монако
15.01.2017, FT

Марсель — Монако — 1:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги 1 «Марсель» — «Монако»

  • 16.01.2017 07:22
  • 43 просмотров
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В поединке 20-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Монако» разгромную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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