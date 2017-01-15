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20-й тур
Фиорентина
2:1
Ювентус
15.01.2017, FT

Фиорентина — Ювентус — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Фиорентина» — «Ювентус»

  • 16.01.2017 07:30
  • 340 просмотров
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worldfootball.net. «Фиорентина» — «Ювентус»
© worldfootball.net. «Фиорентина» — «Ювентус»

В поединке 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Ювентус» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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