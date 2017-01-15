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Евгений Макаренко покинул киевское Динамо 01:34 — Сету Бал Макаренко, Гусев, Караваев, Эдуардо, Турсунов, Кобахидзе, Селезнёв... а вскоре ещё и Вида, Тайсон... 00:56 — reignofshakhtar До рівня "хоч би Срни" ніхто та ніколи у українській лізі не дотягував. 00:36 — Gennadiy Zlotnik Я тут больше не понимаю самого Макаренко и его агента. Никто не спорит - игрок он хороший, но кре... 00:28 — Леонид Тимина Что-то не в порядке в динамовском королевстве... Бездушно отнеслись к Шовковскому, Гусеву. Не наш...

Эвертон — Манчестер Сити — 4:0. Видеообзор матча 01:29 — milan90 слушайте, где они взяли этого Стоунса? Да его бы в Динамо якиев не взяли бы! Бурда посильнее буде... 01:27 — milan90 А я давно говорил, что это карма за Харта. Наверное великим себя возомнил, решил что можно лавочн...

Беспроигрышная серия Реала прервалась в Севилье 00:54 — Сету Бал тебе не кажется, что твоя барса всем уже поднадоела, 6 чемпионств за последние 8 сезонов, может у... 00:32 — Diego_Maradona 2 очка от Реала это уже легче) Севилья помстилась, и вобще удивляет в этом сезоне.