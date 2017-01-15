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20-й тур
Удинезе
0:1
Рома
15.01.2017, FT

Удинезе — Рома — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Удинезе» — «Рома»

  • 16.01.2017 00:12
  • 76 просмотров
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В поединке 20-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Рома» минимальную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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