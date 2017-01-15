Фиорентина добыла непростую победу над Ювентусом

ух Севилья спасибо что опустила Барселону на третье место,а фарт реальчика закончился на последни...

Я за свою команду болею.Дырявый?Ты свечку держал что так жопу рвёшь,ливчики мерещатся

По правилам букмекерских контор,гол забитый в овертайм не засчитывают,так что ничья 1-1

А что показал наш Король Роналдо? Забил как всегда с пенальти и выпрашивал очередной?

Один Конте без лишних слов и понтов,находится там где положено....

100%.... Зидан ни как не тренер и как тренер никакой!!!

" david_blaine, 15.01.2017 21:43 0Ну что..*ТОП* о Великий тренер лажанул в очередной раз?без...