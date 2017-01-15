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Фиорентина добыла непростую победу над Ювентусом

Гола Игуаина туринцам не хватило, чтобы увезти очко из Флоренции

  • 15.01.2017 23:51
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worldfootball.net. Фиорентина - Ювентус
© worldfootball.net. Фиорентина - Ювентус

В поединке 20-го тура Серии А «Фиорентина» дома обыграла «Ювентус». Наш портал провел текстовую трансляцию поединка.

«Фиорентина» - «Ювентус» - 2:1

Никола Калинич, 37, Федерико Кьеза, 54 - Гонсало Игуаин, 58

«Фиорентина»: Чиприан Тэтэрушану, Гонсало Родригес, Давиде Астори, Максимилиано Оливейра, Борха Валеро (Йосип Иличич, '85), Карлос Санчес, Федерико Кьеза (Кристиан Тельо, '81), Матиас Весино, Милан Бадель, Федерико Бернардески (Себастьян Кристофоро, '76), Никола Калинич

«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Сами Хедира, Клаудио Маркизио (Томас Ринкон, '77), Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Андреа Барцальи (Марио Манджукич, '79), Стефано Стураро (Марко Пьяца, '61), Пауло Дибала

Матиас Весино, 29. Никола Калинич, 90. Федерико Кьеза, 53. - Стефано Стураро, 26. Джорджио Кьеллини, 33. Алекс Сандро, 82. Леонардо Бонуччи, 88. Пауло Дибала, 90+4.

Источник — Sport.ua

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