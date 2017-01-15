Евгений Макаренко покинул киевское Динамо

© fcdynamo.kiev.ua. Евгений Макаренко

Защитник «Динамо» Евгений Макаренко покинул столичный клуб, в котором выступал с 2013 года.

Ранее сообщалось, что контракт украинского футболиста рассчитан до лета 2017 года, но, как оказалось, он закончился в конце 2016.

Сейчас 25-летний игрок занимается поисками нового клуба, в который перейдет в статусе свободного агента.

Напомним, Макаренко отказался подписывать новое соглашение с «Динамо».

Источник — Динамо Киев от Шурика

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