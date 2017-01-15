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КАН-2017. Сенегал с комфортным преимуществом переиграл Тунис

Два гола в первом тайме решили исход втсречи

  • 15.01.2017 22:55
  • 426 просмотров
  • 1 комментария
Метки
eurosport.co.uk
© eurosport.co.uk

Кубок Африки

Группа В. 1-й тур

Тунис – Сенегал – 0:2
Голы: 0:1 – 10, пенальти Мане, 0:2 – 30 Мбоджи.

Тунис – Матлути, Абденнур, Наггез, Маалуль, Бен-Юссеф, Лахмар, Азуни (Хазри, 46), Сасси, Слити, Мсакни, Акайши (Хенисси, 64).
Сенегал – Диалло, Кулибали, Мбенге, Гассама, Мбоджи, Куяте (Диоп, 88), Ндиайе (Севе, 72), Кейта (Сарр, 62), Гуйе, Мане, Диуф.

Предупреждения: Абденнур (9), Мбенге (36), Кулибали (41).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Brian10
    online
      Brian10, 16.01.2017 00:06
    0
    По составу конечно Сенегал на 2 головы сильнее, но что касаеться игры, Тунису просто катастрофически не везло. И забей Тунис все свои полумоменты (когда мяч в каркас ворот попал, штанга спасла), счёт должен был быть 3-2 в пользу Туниса. Но, как говориться везёт сильнейшим.
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