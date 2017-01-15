КАН-2017. Сенегал с комфортным преимуществом переиграл Тунис

Кубок Африки
Группа В. 1-й тур
Тунис – Сенегал – 0:2
Голы: 0:1 – 10, пенальти Мане, 0:2 – 30 Мбоджи.
Тунис – Матлути, Абденнур, Наггез, Маалуль, Бен-Юссеф, Лахмар, Азуни (Хазри, 46), Сасси, Слити, Мсакни, Акайши (Хенисси, 64).
Сенегал – Диалло, Кулибали, Мбенге, Гассама, Мбоджи, Куяте (Диоп, 88), Ндиайе (Севе, 72), Кейта (Сарр, 62), Гуйе, Мане, Диуф.
Предупреждения: Абденнур (9), Мбенге (36), Кулибали (41).
Источник — Sport.ua
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