Игра на опережение, или Чем Бланко-Лещук Шахтер заинтересовал

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Всего год понадобился 25-летнему форварду, чтобы преодолеть путь от проблемных «Карпат» до лидера чемпионата и без пяти минут чемпиона страны. Согласитесь, когда в феврале 2016-го львовяне брали высокорослого свободного агента, мало кто мог предположить, что уже в следующее зимнее межсезонье он станет едва ли не главной трансферной целью украинских грандов – «Динамо» и «Шахтера». Вчера нападающий уже отправился в испанский тренировочный лагерь горняков.

Марселино и сыновья

Вряд ли 5 ноября 1991 года, встречая супругу из роддома скромного городка Лас-Эрас, что в аргентинской провинции Мендоса, Марселино Бланко мог предположить, какая судьба уготована его новорожденному сыну. Но одно знал точно: первенец будет футболистом. Ведь и сам зарабатывал этим делом на жизнь, забивая голы за местный «Уракан». Но даже будучи чемпионом провинции (стал им за семь лет до рождения Густаво) и кумиром фанатов «ураганов», наверняка желал сыну более славной карьеры.

Именно отец был его первым тренером, вместе с премудростями игры передав «по наследству» и амплуа форварда. К слову, и младший сын Иван к вящему неудовольствию матери оказался «завербован» — он тоже играет (не путать с 20-летним Иваном Луисом Лещуком из «Бока Хуниорс»), выступает за «Арсенал» из Саранди. Тот самый, в котором и начиналась карьера старшего брата. Маму понять можно, ведь в доме только и разговоров было, что об игре.

К слову, благодаря именно ее предкам в ФИО футболиста после Густаво Эсекьель Бланко красуется еще и Лещук, а мы считаем его почти земляком. В неспокойное для Ровенщины начало прошлого века молодой мужчина с такой фамилией и именем Филимон вместе с женой отправился в поисках счастья в далекую Аргентину. Он и был прадедом новоиспеченного форварда «Шахтера», благодаря ему половина родственников Густаво до сих пор разговаривает на украинском.

Аргентинский пилигрим или гражданин мира

Между прочим, Густаво так резво рванул на Пиренеи не потому, что Пауло Фонсека велел сломя голову мчаться к новым партнерам. Просто, в отличие от папы, он с детства легок на подъем и склонен к путешествиям. Ему едва исполнилось 17-ть, как он покинул отчий дом – подался на просмотр в «Индепендьенте», представляющий вторую столицу аргентинского футбола город Авельянеду, что в провинции Буэнос-Айрес. Там базируются два из пяти клубов-грандов — «Индепендьенте» и «Расинг», которым исторически противостоит столичное трио — «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт» и «Сан-Лоренсо».

Сейчас, учитывая наверняка немаленькую зарплату, положенную новичку «Шахтером», даже как-то не верится, что тот его первый вояж в «Индепендьенте»едва не сорвался из-за отсутствия денег. Средствами вроде даже помогал губернатор провинции Мендоса, вот только просмотр закончился ничем – провинциального юниора в Академию славного клуба не взяли. К счастью для будущей звезды УПЛ, в пригороде Авельянеды – Саранди— базируется еще один клуб элитного дивизиона чемпионата Аргентины — «Арсенал», в молодежной команде которого путешественник и оказался. В ней и провел последующие несколько лет.

Спустя месяц после своего 20-летия, 8 марта 2011 года, Густаво дебютировал в аргентинской «вышке», примечательно, что случилось это в матче против «Индепендьенте». А в июне молодой форвард забил и свой первый гол— «Колону», чем хоть чуток, но помог сарандинским «канонирам» спастись от вылета в низший дивизион. Зато в следующем году «Арсенал» сенсационно выиграл национальный чемпионат, точнее, Клаусуру. Бланко-Лещук забил один мяч в восьми матчах, и травмировался – финишировала команда без него.

Пропустив подготовку к следующему чемпионату, и не расположив к себе тренера, делавшего ставку на других нападающих, наш герой ушел в аренду во второлиговый «Депортиво Мерло» из Буэнос-Айреса. Но, несмотря на десяток голов новичка клуб вылетел, все это сопровождалось финансовыми скандалами.

Вернувшись в «Арсенал», Густаво надолго не задержался, сделав свой первый карьерный финт—ринулся через Атлантический океан. Да не просто в Европу, а в Дагестан. В феврале 2014 года он браво заключил двухлетний контракт с «Анжи», но первый «зарубежный» блин получился комом. Выиграть тогда конкуренцию у других нападающих махачкалинцев—Федора Смолова и Александра Бухарова — аргентинцу не удалось, плюс опять подкосила травма. В итоге, он так и не провел ни одного матча и уже через полгода свободным агентом покинул команду, вылетевшую из российской Премьер-лиги.

Неизвестно, с кем советовался Густаво тем летом, но 14 сентября 2014-го он исполнил второй финт, которым запутал бы даже рассеянного Колумба: оказался не только в другой команде, но и на другом материке – африканском, сменив три континента за полгода! В Марокко он подписал соглашение (снова на два года) с одним из самых титулованных клубов страны—«Видадом» из Касабланки. Между прочим, в свое время его цвета защищал и становился чемпионом один из первых советских легионеров Олег Таран.

Нашему парню настолько широко удача не улыбнулась. В сезоне-2014/15 он сыграл за «Любовь» (так переводится с арабского название команды) семь матчей и забил три мяча. Но из-за разногласий с президентом клуба (тот отказывался платить аргентинцу причитающиеся деньги) разорвал контракт и опять-таки через полгода покинул Касабланку. Кстати, в том сезоне «Видад» стал чемпионом страны.

Третьим финтом неусидчивый футболист еще больше расширил географию своих странствий. После жаркой Северной Африки Бланко-Лещук оказался в более чем прохладной Северной Европе. А именно, в шведском клубе «Ассириска Ференинген». Команда представляет скромный городок Седертелье, фактически пригород Стокгольма, населенный ассирийцами, и выступала тогда во второй лиге. Как известно, медали в чемпионате Швеции разыгрываются на протяжении одного года, и 2015-й стал пока самым успешным в заграничной карьере футболиста. Он был ведущим игроком и лидером «Ассириски», сыграл 25 матчей и забил в них 10 мячей, что позволило стать лучшим бомбардиром команды и одним из лучших снайперов первенства. Тогда его команда заняла четвертое место, прошлой зимой Густаво подписался в «Карпатах», а «Ассириска» без него в ушедшем году боролась уже за выживание.

Лучший «лев» минувшего года

К слову, по традиции, контракт со львовским клубом форвард подписывал в качестве свободного агента. Довольно быстро адаптировавшись в команде, аргентинец принялся за дело. Работы было много, учитывая постоянно создаваемую скаутами «Карпат» конкуренцию именно в атаке — в разное время южноамериканцу приходилось бороться за место в основе со Страшкевичем, Гуцуляком, Кадимяном, Окечукву.

Во второй половине прошлого чемпионата легионер отыграл 9 матчей и забил два мяча, заняв с командой седьмое место в чемпионате. Летняя тренерская чехарда сменилась санкциями ФФУ, снятием очков, словом, проблем у «зелено-белых» было предостаточно. Но нового лидера это, похоже, не волновало, он не отвлекался, а продолжал выполнять свою работу. Демонстрируя очень неплохую игру, провел в чемпионате 17 матчей, забил семь раз и занимает третье место в списке бомбардиров. По мнению львовских болельщиков, по итогам минувшего года был признан лучшим игроком «Карпат».

Чем же заслужил признание столь требовательных фанатов скромный аргентинский парень? Кроме умения сыграть нестандартно, физически продавить оборону или виртуозно головой замкнуть навесную передачу, он еще очень рассудителен на футбольном поле. Впрочем, как и за его пределами. Здраво взвешивая свои шансы на попадание в сборную своей страны, земляк Месси и Агуэро, не лукавя ответил: «Если в будущем будет возможность выступать за сборную Украины, я бы с удовольствием ею воспользовался».

А пока что он ухватился за шанс стать форвардом «Шахтера». Ситуация этому благоприятствует – конфликт Селезнева с Фонсекой и предпенсионный возраст Эдуардо оставили атаку горняков на попечение нестабильному Феррейре и юному Борячуку. Правда, спешно выдернут из махачкалинской аренды Будковский, но у него в глазах португальского коуча ровно такие же шансы, как и у Бланко-Лещука. Словом, сам Бог велел Густаво воспользоваться этим шансом. Ведь ни один из конкурентов за место в основе не выглядит предпочтительнее.

Перечисляя достоинства Густаво, мы отнюдь не забыли о его восхитительном умении играть на опережение. Просто приберегли к подходящему моменту. Ведь чуть ли не впервые в карьере он тонко прочувствовал ситуацию не игровую, а жизненную. Видимо, вдоволь поучившись на предыдущих ошибках, он не спешил заключать с «Карпатами» долгоиграющий контракт, не торопился, несмотря на предложения, продлевать и действующий. Срок его, как известно, истекает летом этого года.

И в этой ситуации клубу из столицы Галичины можно только посочувствовать. Если бы «львы» не продали своего лучшего игрока сейчас, уже в феврале он смог бы подписать предварительный контракт с другим коллективом, а летом уйти бесплатно. Точно так же, как он и достался львовянам. Поэтому, как ни сетует спортдир Дячук-Ставицкий, что, мол, очень хотели «Карпаты» сохранить лидера у себя, поезд, как говорится, ушел. В направлении основы «Шахтера», а там Лига чемпионов со всеми ее прелестями в виде возможности засветиться на глазах у сошедших с ума от избытка миллионов европейских клубов-грандов.

Учитывая склонность к перемене мест, почему-то кажется, ни один букмекер не примет ставку на то, что через парочку сезонов Густаво не окажется где-нибудь на другом конце Европы.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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