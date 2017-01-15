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Беспроигрышная серия Реала прервалась в Севилье

Подопечные Хорхе Сампаоли продемонстрировали характер и вырвали победу в компенсированное время

  • 15.01.2017 23:39
  • 529 просмотров
  • 4 комментария
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Отчет о матче ожидайте позже.
 

«Севилья» - «Реал» - 2:1 (0:0)

Серхио Рамос, 85, автогол, Штефан Йоветич, 90+2 - Криштиану Роналду, 67, с пенальти

«Севилья»: Серхио Рико, Адил Рами, Мариано, Николас Пареха, Серхио Эскудеро, Виктор Витоло, Висенте Иборра (Пабло Сарабия, '77), Самир Насри, Стивен Н'Зонзи, Виссам Бен-Йеддер (Лусиано Виетто, '90+3), Франко Васкес (Штефан Йоветич, '69)

«Реал»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Начо Фернандес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Каземиро, Лука Модрич, Тони Крооc (Матео Ковачич, '75), Карим Бензема, Криштиану Роналду

Висенте Иборра, 31. Самир Насри, 81. - Марсело, 84.


Удары (в створ): 9 (4) - 7 (3)
Угловые: 5 - 1
Оффсайды: 6 - 1

СЕВИЛЬЯ - РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Тишура Александр, Sport.ua

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 15.01.2017 23:43
    +1
    " david_blaine, 15.01.2017 21:43 0
    Ну что..*ТОП* о Великий тренер лажанул в очередной раз?без Месси и КО НОЛЬ! такойже как и в Баварии! сидя на золотом стульчике и имея в соперниках отсилы 4 команды за сезон а тут в АПЛ законы противоположные))) аутсайдер может и середняк порвать опу!...ну что глоры Гвардиолы! что щя скажете в его оправдание? а??? в Барсе выигровать защет Месси и чемпионов мира в составе..оох как тяжало!"

    Такая же хрень творится и в Примере и с Кристиной и Ко - НОЛЬ!
    Ссылка
    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 16.01.2017 00:02
    -1
    euro2012_za_2012euro, 15.01.2017 23:43
    " david_blaine, 15.01.2017 21:43 0
    Ну что..*ТОП* о Великий тренер лажанул в очередной раз?без Месси и КО НОЛЬ! такойже как и в Баварии! сидя на золотом стульчике и имея в соперниках отсилы 4 команды за сезон а тут в АПЛ законы противоположные))) аутсайдер может и середняк порвать опу!...ну что глоры Гвардиолы! что щя скажете в его оправдание? а??? в Барсе выигровать защет Месси и чемпионов мира в составе..оох как тяжало!"Такая же хрень творится и в Примере и с Кристиной и Ко - НОЛЬ!
    100%.... Зидан ни как не тренер и как тренер никакой!!!
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    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 16.01.2017 00:04
    0
    Один Конте без лишних слов и понтов,находится там где положено....
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    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 16.01.2017 00:08
    0
    А что показал наш Король Роналдо? Забил как всегда с пенальти и выпрашивал очередной?
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