Юрген КЛОПП: «Завтра я буду доволен результатом, а пока доволен игрой»

© liverpoolfc.com. Жозе Моуриньо и Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат поединка против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Многие люди перед игрой думали, что мы проиграем, потому что «Ман Юнайтед» набрал мощнейший ход. Учитывая все наши проблемы, мне приятно осознавать, что команда показала хороший футбол. Нужно было действовать смело, мы создавали пространство и забили гол. В концовке «Манчестер Юнайтед» начал забрасывать мяч на Ибрагимовича и Феллайни, играть с такой интенсивностью все 90 минут крайне тяжело… Я надеялся, что нам немного повезет, но увы.



В целом все хорошо. Завтра я буду доволен результатом, а пока доволен только игрой. Мы могли победить, вот почему я не рад на все 100%», - сказал Клопп.

Источник — BBC

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.