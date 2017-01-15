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20-й тур
Наполи
3:1
Пескара
15.01.2017, FT

Наполи — Пескара — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Наполи» — «Пескара»

  • 15.01.2017 20:48
  • 46 просмотров
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В поединке 20-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Пескара» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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