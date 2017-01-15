Ливерпуль не удержал победу на Олд Траффорд

© worldfootball.net. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Этот поединок обещал стать если не центральным матчем января, то первым «большим» поединком в новом году — точно. Встреча для команд была 50-й в рамках Премьер-лиги, в предыдущих 49-ти победу 27 раз праздновали «Красные дьяволы», и лишь 13 раз - «Ливерпуль». При этом МЮ на «Олд Траффорде» выиграл 10 из последних 12-ти очных поединков.

Добавим к этому тот факт, что команда Жозе Моуринью продлила беспроигрышную серию до 15-ти поединков во всех турнирах, а победную в чемпионате — до 6-ти. Тогда как «Ливерпуль» в 2017-м еще не побеждал: ничьи в АПЛ и Кубке, а также минимальное поражение в первом полуфинале Кубка Лиги от «Саутгемптона» - вот все, что смогли добиться подопечные Юргена Клоппа в январе. К тому же, на Кубок африканских наций отправился лучший бомбардир «Красных» Садио Мане, в лазарете Джордан Хендерсон, а Коутиньо и Милнер хотя и выздоровели, но вряд ли успели набрать форму, которую демонстрировали до травм. У Моуринью же проблема была только одна — Эрик Байи также уехал на чемпионат Африки. Зато все остальные были в строю и рвались в бой.

Игру активнее начали «красные», которые в этом поединке вышли в форме лимонно-желтого цвета, поскольку в красных футболках играли хозяева. «Ливерпуль» подал несколько угловых, поатаковал — и, казалось, успокоился. Манкунианцы отодвинули игру от ворот, однако гости нет-нет, да и бегали в атаку. Одна из которых завершилась очередным корнером. Милнер навесил в штрафную — и Поль Погба, выпрыгнув, зачем-то поднял руки над головой. Кстати, в его прическе были элементы того же цвета, что и футболки мерсисайдцев. Покрасится ли француз после этого матча — узнаем позже, а пока рефери указал на точку. Сам Погба, кстати, и не пытался обжаловать решение судьи. Пенальти уверенно реализовал Милнер, пробив сильно и точно под штангу. И тут же «Ливерпуль» всей командой отошел в оборону.

Хозяева принялись атаковать и до перерыва создали пару убойных моментов. Сперва Златан Ибрагимович пробивал со штрафного из полукружия. Швед мощно пробил низом, однако Симон Миньоле сыграл «на инстинкте», парировав непростой мяч. Затем был выход Генриха Мхитаряна один на один, однако и он не сумел пробить голкипера гостей. В общем, хотя бы сравнять счет в первом тайме игроки «Манчестер Юнайтед» не сумели — и Моуринью ушел в раздевалку, не дожидаясь свистка арбитра.

С первых минут второго тайма на поле появился Уэйн Руни, затем вышли Хуан Мата и Маруане Феллаини. И МЮ понесся вперед, заперев соперников практически в штрафной. А у Клоппа усилить игру было практически некем. Что сказать, если на такой поединок впервые в карьере в старте вышел 18-летний правый хавбек Трент Александер-Арнольд (впрочем, сыграл очень даже неплохо)! Временами владение мячом у хозяев достигало 80%, однако таких моментов, как в первой половине игры, им создать не удалось - «Ливерпуль» отошел назад всей командой и часто играл просто «на отбой».

Тем не менее, удержать победный счет команде Клоппа не удалось. В конце игры «красные дьяволы» таки забили свой гол. Атаку начал Антонио Валенсия. И начал он ее, приняв мяч в офсайде. Правда, стоить отметить, что боковой судья не мог зафиксировать положение «вне игры»: во-первых, Валенсия находился правтически на бровке, а во-вторых — ближе к своим воротам, нежели лайнсмен. Последовал навес и удар Феллаини головой. Мяч попал в штангу — и снова оказался у Валенсии. Тот повторно навесил, уже на линию вратарской — и Златан точно пробил головой. Мяч от перекладины опустился за линию ворот! И тут оказалось, что мерсисайдцы не согласны на ничью! Теперь уже «Ливерпуль» понесся в атаку и даже успел создать пару неплохих моментов, но Жоржиньо Вейналдум, оба раза завершавший комбинации, сперва пробил в защитника, а затем — в голкипера. 1:1 — ничья, которая, пожалуй, не устроила никого. МЮ остался на 6-й позиции, а «Ливерпуль» по разнице забитых/пропущенных на второе место пропустил «Тоттенхэм».



«Ман Юнайтед» - «Ливерпуль» - 1:1

Златан Ибрагимович, 84 - Джеймс Милнер, 27, с пенальти

«Ман Юнайтед»: Давид де Хеа, Маркос Рохо, Фил Джонс, Андер Эррера, Антонио Валенсия, Маттео Дармиан (Маруане Феллаини, '76), Поль Погба, Антони Марсьяль (Хуан Мата, '65), Генрих Мхитарян, Златан Ибрагимович, Майкл Каррик (Уэйн Руни, '46)

«Ливерпуль»: Симон Миньоле, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирминьо, Трент Александер-Арнолд, Эмре Джан, Дивок Ориги (Филиппе Коутиньо, '61)

Андер Эррера, 90+1. - Деян Ловрен, 31. Жоржиньо Вейналдум, 61. Роберто Фирминьо, 90+1.

Источник — Sport.ua

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