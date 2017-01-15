Георгий БУЩАН: «Сейчас в Динамо нет вратаря №1»

© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан рассказал о конкуренции на вратарской позиции после ухода из команды Александра Шовковского и Александра Рыбки.

«Конечно, для «Динамо» и болельщиков непростой момент, что с футболом закончил легендарный Александр Шовковский. Да и уход Рыбки тоже является серьезным событием. Но, с другой стороны, в нашей команде сейчас хорошая конкуренция по вратарской позиции, все наши голкиперы имеют высокий уровень. Так что ничего страшного не случилось.

Что касается меня, то я уверен в себе, в своих силах и готов к борьбе за место в основном составе. Сейчас самое главное для меня - хорошо проявить себя на сборах. А когда придет пора официальных матчей, то уже тренеры будут решать, кого ставить в ворота. А пока у нас нет в команде «вратаря №1», «вратаря №2» и «вратаря №3», нет пока основного вратаря», — сказал Бущан.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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