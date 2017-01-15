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Караваев дебютировал в официальном матче за Фенербахче

Украинский хавбек вышел на замену в поединке с «Аданаспором»

  • 15.01.2017 19:25
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fenerbahce.org. Александр Караваев
© fenerbahce.org. Александр Караваев

Украинский полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев вышел на замену в первом официальном матче за стамбульский клуб.

24-летний хавбек появился на поле в поединке чемпионата Турции против «Аданаспора» вместо Мехмета Топала.

На данный момент счет в матче «Фенербахче» - «Аданаспор» - 1:2 (идет 2 тайм).

Источник — Sport.ua

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