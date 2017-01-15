Караваев дебютировал в официальном матче за Фенербахче

Украинский полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев вышел на замену в первом официальном матче за стамбульский клуб.
24-летний хавбек появился на поле в поединке чемпионата Турции против «Аданаспора» вместо Мехмета Топала.
На данный момент счет в матче «Фенербахче» - «Аданаспор» - 1:2 (идет 2 тайм).
Источник — Sport.ua
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