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Сельта на последних минутах дожала Алавес

Неманья Радоя забил единственный гол в поединке

  • 15.01.2017 19:13
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Чемпионат Испании. 18-й тур

«Сельта» – «Алавес» – 1:0
Гол: 1:0 – 89 Радоя.

«Сельта» – Бланко, Кабраль (Кастро, 50), Ронкалья, Мальо, Фонтас, Васс, Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас (Гомес, 90), Гвидетти (Росси, 71).
«Алавес» – Пачеко, Феддаль, Лагуардиа, Тео, Фемения, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Камараса (Собрино, 88), Мендес (Вигарай, 77), Ибаи Гомес (Руано, 49), Дейверсон.

Предупреждения: Кабраль (11), Фемения (20), Феддаль (22), Мендес (66), Васс (79), Тео (84), Кастро (90), Фонтас (90).
Удаление: Феддаль (46).

Источник — Sport.ua

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