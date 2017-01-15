Наполи обыграл Пескару, Аталанта уступила Лацио

Чемпионат Италии. 20-й тур
«Лацио» – «Аталанта» – 2:1
Голы: 0:1 – 21 Петанья, 1:1 – 45 Милинкович-Савич, 2:1 – 68, пенальти Иммобиле.
«Лацио» – Маркетти, Баштуш, де Врей, Раду, Фелипе Андерсон (Уоллес, 82), Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Биглия, Луис Альберто (Габаррон, 55), Иммобиле (Джорджевич, 86).
«Аталанта» – Бериша, Масьелло, Кальдара, Зуканович (Д'Алессандро, 78), Конко (Грасси, 28), Куртич (Палоски, 74), Спинаццола, Гомес, Фройлер, Конти, Петанья.
Предупреждения: Иммобиле (21), Пароло (43), Конти (55), Лулич (58), Биглия (87), Милинкович-Савич (88), Грасси (90).
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«Наполи» – «Пескара» – 3:1
Голы: 1:0 – 47 Тонелли, 2:0 – 49 Гамшик, 3:0 – 85 Мертенс, 3:1 – 90, пенальти Капрари.
«Наполи – Рейна, Стринич (Маджо, 86), Тонелли, Альбиоль, Хюсай, Мертенс, Зелиньски (Аллан, 65), Кальехон, Гамшик, Инсинье (Джаккерини, 80), Жоржиньо.
«Пескара – Биссарри, Жупарич, Крешенци, Кода, Бенали, Бруно (Форназье, 64), Кристанте, Мемушай, Верре (Черри, 70), Капрари, Джилардино (Митрицэ, 70).
Предупреждения: Кода (40), Тонелли (43), Бенали (44), Биссарри (54).
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«Сампдория» – «Эмполи» – 0:0
«Сампдория – Пуджони, Шкриньяр, Реджини, Педру Перейра, Линетти, Торрейра, Альварес (Джуричич, 81), Паломбо, Прат (Фернандеш, 68), Шик, Муриэль (Куальярелла, 85).
«Эмполи – Скорупски, Беллуши, Паскуаль, Лорини, Чосич (Коста, 56), Сапонара, Эль-Хаджи, Кроче, Крунич (Тельо, 90), Марилунго (Пуччарелли, 65), Мчедлидзе.
Предупреждения: Паломбо (29), Педру Перейра (39), Чосич (39), Линетти (39), Эль-Хаджи (89), Мчедлидзе (90).
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«Сассуоло» – «Палермо» – 4:1
Голы: 0:1 – 9 Квайсон, 1:1 – 15 Матри, 2:1 – 24 Рагуза, 3:1 – 66 Матри, 4:1 – 83 Политано.
«Сассуоло» – Консильи, Ачерби, Летсхерт, Пелузо, Лирола, Рагуза, Аквилани, Берарди (Политано, 77), Маццителли, Риччи (Дефрель, 65), Матри (Данкан, 82).
«Палермо» – Посавец, Гонсалес, Гольданига, Пеццелла, Витиелло (Морганелла, 46), Квайсон (Балог, 78), Яяло, Эмбало (Диаманти, 61), Бруно Энрике, Рисполи, Несторовски.
Предупреждения: Квайсон (34), Маццителли (47), Лирола (71), Гольданига (74).
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«Удинезе» – «Рома» – 0:1
Гол: 0:1 – 12 Наингголан.
«Удинезе» – Карнезис, Фелипе, Ларангейра, Самир, Фараони, Фофана, Кумс (Эвандро, 74), Янкто (Перица, 52), де Пауль, Терео, Сапата (Хадльвредссон, 69).
«Рома» – Шченсны, Фасио, Жезус, Эмерсон, Манолас, Наингголан, Паредес, Эль-Шаарави (Тотти, 63), Стротман, Бруно Перес, Джеко.
Предупреждения: Жезус (40), Фелипе (75), Фофана (77).
Источник — Sport.ua
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