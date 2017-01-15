Александр Андриевский возвращается в Черноморец

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С наступлением зимнего перерыва в чемпионате, по истечению срока аренды, футболист вернулся в расположение «Динамо». В результате состоявшегося диалога с главным тренером Сергеем Ребровым было принято решение снова отправится в аренду.



Таким образом, игрок продолжит играть в Одессе до конца сезона на правах аренды, которая была продлена. Еще у игрока был вариант пройти сборы с «Александрией», которая таким образом приглашала игрока на просмотр, но выбор был сделан в пользу «Черноморца», в котором Андреевский провел первую половину сезона.

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

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