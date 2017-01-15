ОФИЦИАЛЬНО: Леонид Кучук возглавил Сталь

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57-летний белорусский специалист Леонид Кучук стал главным тренером каменской «Стали». Детали трудового соглашения пока неизвестны.

Украинским любителям футбола Кучук запомнился, прежде всего, работой в киевском «Арсенале» (02.06.2011-31.12.2012), где белорусский тренер сходу вывел команду в еврокубки.

Напомним, несколько дней назад «Сталь» официально объявила об отставке Якоба Галла, который работал в клубе из Каменского с августа 2016 года.

В понедельник, 16 января, Sport.ua проведет веб-конференцию с Леонидом Кучуком.

Источник — ФК Сталь Каменское

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