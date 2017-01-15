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ОФИЦИАЛЬНО: Леонид Кучук возглавил Сталь

Белорусский специалист сменил у руля каменского клуба Якоба Галла

  • 15.01.2017 18:11
  • 1331 просмотров
  • 6 комментария
Метки
fcstal.com
© fcstal.com

57-летний белорусский специалист Леонид Кучук стал главным тренером каменской «Стали». Детали трудового соглашения пока неизвестны.

Украинским любителям футбола Кучук запомнился, прежде всего, работой в киевском «Арсенале» (02.06.2011-31.12.2012), где белорусский тренер сходу вывел команду в еврокубки.

Напомним, несколько дней назад «Сталь» официально объявила об отставке Якоба Галла, который работал в клубе из Каменского с августа 2016 года.

В понедельник, 16 января, Sport.ua проведет веб-конференцию с Леонидом Кучуком.

Источник — ФК Сталь Каменское

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Комментарии
    Влад Ковальчук
      Влад Ковальчук, 15.01.2017 18:29
    +1
    по фотке что то он не в восторге
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 15.01.2017 18:33
    0
    Еще бы обещанный стадион построить и можно в ЛЕ.
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    Олесь Хорунжий
      Олесь Хорунжий, 15.01.2017 18:49
    0
    для нынешнего ЧУ это выстрел даже не в яблочко))))
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    STALKER_ANTON
    online
      STALKER_ANTON, 15.01.2017 19:02
    0
    При всій повазі до Реброва, я дуже хотів колись, щоб Блохіна змінив в Динамо Кучук.
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    Требор
      Требор, 15.01.2017 19:02
    0
    Ну если у клуба не возникнет финансовых проблем, то в следующем году будут в 5- ке.
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    STALKER_ANTON
    online
      STALKER_ANTON, 15.01.2017 19:11
    0
    До речі, хотів би почути думку nordik1980 про цього спеціаліста. Мені просто цікаво, як він аналізує щось і якими словами, а то в нього одне тільки "Шахтар - наше все, Динамо - нижче плінтуса". Ні в якому разі не хочу когось образити.
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