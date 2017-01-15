Эвертон разгромно победил Манчестер Сити

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Чемпионат Англии, 21-й тур

«Эвертон» – «Манчестер Сити» – 4:0

Голы: 1:0 – 34 Лукаку, 2:0 – 47 Миральяс, 3:0 – 79 Дэвис, 4:0 – 90 Лукман.



«Эвертон» – Роблес, Уильямс, Фунес Мори, Бейнс, Холгейт, Баркли (Лукман, 90), Дэвис, Миральяс (Шнайдерлин, 65), Бэрри (Маккарти, 74), Коулмэн, Лукаку.

«Манчестер Сити» – Браво, Стоунз, Отаменди, Клиши, Сабалета (Ихеаначо, 62), де Брюйне, Туре, Стерлинг, Сильва, Санья, Агуэро.



Предупреждения: Холгейт (55), Сильва (75), Лукаку (90), Отаменди (90).

Источник — Sport.ua

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