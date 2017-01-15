Денис ГАРМАШ: «Возможно, удастся побороться и за чемпионство»

© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш впечатлениями о медобследовании после отпуска.

- В отпуске успел отдохнуть, 30 дней вполне достаточно было. Вместе с семьей 10 дней провели в Дубае, после чего вернулись в Киев, и на все праздники были уже на родной земле.

- Начиная с 27 декабря, все футболисты должны были выполнять индивидуальную программу. Что она из себя представляла?

- Да, она включала в себя десять тренировок различной направленности – для стабилизации, работа на велосипеде, бег на дорожках, разнообразные тренажеры.

- Ты успел поучаствовать в турнире среди фанатов на Кубок Анатолия Демьяненко. Не было опасений, что можешь получить травму?

- Да нет, ничего такого не было. Друзья попросили сыграть, и для поддержания формы это было вполне уместно.

- Играть на синтетике обычно не очень приятно для профессиональных футболистов...

- Согласен. Но и основной состав «Динамо», когда на улице морозная погода, также проводит тренировки в манеже на синтетике. Поэтому никаких проблем с этим нет.

- В каком кабинете на медобследовании пришлось провести больше всего времени?

- В том, где делают УЗИ сердца, – минут двадцать занял осмотр.

- Традиционен также вопрос о наличии лишнего веса, жировой прослойки...

- Все же, были праздники – возможно, кто-то и имеет лишние килограммы. О себе пока не знаю, потому что на весы не становился.

- Учитывая те изменения, которые произошли в команде за последние полгода, как бы ты оценил уровень конкуренции в средней линии?

- Я не должен оценивать, достаточна ли конкуренция – это уже видит тренер. Моей задачей является выходить на поле и показывать свои лучшие качества – как, в общем, и у любого другого футболиста.

- Что можешь сказать по поводу амбиций на вторую часть нынешнего сезона?

- Конечно же, побеждать в каждом матче и турнире, в которых мы будем участвовать. Надеюсь, в этом году нам будет способствовать успех. Если выиграем все матчи в чемпионате, возможно, удастся побороться и за чемпионство.

Источник — ФК Динамо Киев

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