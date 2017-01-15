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Артем БЕСЕДИН: «В Динамо штрафуют за каждый лишний килограм»

Форвард киевлян — об отдыхе во время зимних «каникул»

  • 15.01.2017 17:44
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ФК Динамо Киев. Артем Беседин
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Нападающий «Динамо» Артем Беседин поделился впечатлениями о зимнем отпуске.

- Кто тебе составил компанию на отдыхе?
- Я летал вместе с Виктором Коваленко и нашим общим товарищем, а там уже развлекались и общались с «горняками» Пятовым, Кобиным, а также Соболем и Алексеем Шевченко из «Зари». В общем, весело провели время, а сейчас уже хочется скорее приступить к работе.

- То есть, принципиальные соперники на поле вне его имеют вполне дружеские отношения?
- На поле друзей быть не может, а в повседневной жизни нормально общаемся. Считаю, ничего плохого в этом нет.

- Кроме лыж и коньков, были ли какие-то ограничения по поводу проведения активного отдыха?
- В общем, нет. Но даже играя в футбол с друзьями, конечно же, много времени уделял разминке, а в самой игре старался действовать максимально осторожно, чтобы не получить травму. Сейчас, слава Богу, ничего не беспокоит и готов работать на сборах на максимуме.

- Были какие-то опасения на медобследовании?
- Я уже привык к подобным процедурам. Восемь врачей позади, теперь отдохну немного – и буду готовиться к отлету на сборы.

- Как проходит измерение жира у футболистов?
- По показателям роста и веса врачи высчитывают процент жира. Эта процедура занимает примерно шесть-семь минут. У меня 9,8, что является очень хорошим показателем.

- В «Динамо» не штрафуют футболистов за лишний вес?
- В общем, если игрок превышает допустимую норму даже на один-два килограмма, то вполне могут применить штрафные санкции.

- На встрече с болельщиками Сергей Ребров среди прочего обратил внимание на то, что нападающие не очень много забивали в первой части сезона. Что ты можешь сказать по этому поводу?
- Тренер всегда будет требовать от своего подопечного большего, также как и нападающий хочет забивать в каждом матче. Со своей стороны буду делать все от себя зависящее, чтобы своими действиями помочь команде достигать поставленных целей.

- Гладкий, Мораэс, Яремчук, не исключено, что еще кто-то придет в зимнее трансферное окно... Достаточная ли конкуренция в передней линии?
- Во всех клубах, где я играл раньше – как в детских и юношеских, так и взрослых – всегда была конкуренция. Поэтому я привык, и не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы конкуренция была здоровой, а в «Динамо» по-другому и быть не может.

Источник — ФК Динамо Киев

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