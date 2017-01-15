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Экс-полузащитник Металлиста Чако Торрес прибыл на просмотр в Актобе

31-летний аргентинец может стать игроком казахстанского клуба

  • 15.01.2017 17:03
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ФК Металлист. Чако Торрес
© ФК Металлист. Чако Торрес

Бывший полузащитник харьковского «Металлиста» Чако Торрес прибыл на просмотр в казахстанский «Актобе». 31-летний аргентинец присоединился к новой команде на сборах в Турции.

Напомним, на данный момент «Актобе» тренирует бывший главный тренер «Металлиста» Игорь Рахаев.

Напомним, за харьковский клуб 31-летний хавбек выступал с 2011 по 2014 год, проведя в его составе около 50 игр, в которых отличился всего одним забитым мячом. Последнее время футболист играл за клубы из низших дивизионов Аргентины.

Источник — Footboom

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