Сын Патрика Клюйверта дебютировал за Аякс

17-летний сын Патрика Клюйверта дебютировал в составе первой команды амстердамского «Аякса». Джастин вышел на замену в конце первого тайма матча с «Эволле» вместо травмированного Амина Юнеса.
Напомним, легендарный голландский форвард «Барселоны» Патрик Клюйверт начинал карьеру именно в «Аяксе».
Источник — Sport.ua
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