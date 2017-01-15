Сын Патрика Клюйверта дебютировал за Аякс

© ajax.nl. Джастин Клюйверт

17-летний сын Патрика Клюйверта дебютировал в составе первой команды амстердамского «Аякса». Джастин вышел на замену в конце первого тайма матча с «Эволле» вместо травмированного Амина Юнеса.

Напомним, легендарный голландский форвард «Барселоны» Патрик Клюйверт начинал карьеру именно в «Аяксе».

Источник — Sport.ua

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