Рональд КУМАН: «Месси бьет штрафные лучше, чем это делал я»

© alchetron.com. Рональд Куман

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман, который во времена карьеры игрока успешно выступал в «Барселоне», заявил, что Лионель Месси исполняет штрафные удары лучше, чем это делал он. Недавно аргентинский форвард забил 26 гол за каталонский клуб со штрафного и по этому показателю сравнялся с голландцем.

«Месси делает это лучше, чем делал я. Мне не обидно сказать об этом. Это правда, что у меня был очень сильный удар, и подъемом, и внутренней стороной стопы, но Лео способен направить мяч, куда он хочет. Он мысленно видит пространство, и направляет туда мяч. Он очень умен в футбольном смысле. Он лучший исполнитель штрафных в истории», - сказал Куман.

Источник — Sport.es

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