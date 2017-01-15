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Черноморец вышел из отпуска

В ближайшее время одесситов ожидает три спарринга

  • 15.01.2017 15:30
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ФК Черноморец
© ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» возобновил тренировки после зимних «каникул».

Старший тренер «Черноморца» Александр БАБИЧ сообщил, что до 27-го января коллектив будет работать в режиме двухразовых тренировок в Одессе. Запланировано три товарищеских матча. В первом из них, против любительской команды городского первенства, сыграют футболисты, привлеченные из молодежного состава, а также потенциальные новички. В двух других «Черноморец» встретится с МФК «Николаев» (21-го января) и одесской «Жемчужиной» (25-го).

Источник — ФК Черноморец

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