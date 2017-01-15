Валенсия победила Эспаньол

Да он всегда был в среднем выше, ибо там всегда больше бабла крутилось, но если выбирать деньги, ...

Гендиректор Уфы: «Сарнавскому будет лучше в Украине»Вообще-то он сказал: на Украине.

как можно вообще играть за такие клубы как уфа?