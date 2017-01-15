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Валенсия победила Эспаньол

В составе хозяев голами отметились Монтойя и Санти Мина

  • 15.01.2017 14:51
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ФК Валенсия
© ФК Валенсия

Чемпионат Испании. 18-й тур

«Валенсия» – «Эспаньол» – 2:1
Голы: Монтойя, 17, Санти Мина, 73 – Лопес Сильва, 85

«Валенсия»: Диего Алвес, Гарай, Гайя, Монтойя, Адерлан Сантос (Суарес, 89), Солер, Перес, Парехо, Нани, Санти Мина (Баккали, 90), Мунир (Жоау Канселу, 67).
«Эспаньол»: Лопес, Дуарте, Кариколь, Рейес, Хави Фуэго, Севилья (Рейес, 69), Хурадо, Лопес Сильва, Перес, Васкес (Мелендо, 54), Морено.
Предупреждения: Солер (54), Парехо (56), Гайя (57), Мунир (59), Диего Алвес (75)

Источник — Sport.ua

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