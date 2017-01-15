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Гендиректор Уфы: «Сарнавскому будет лучше в Украине»

Шамиль Газизов рассказал, почему клуб решил расстаться с украинским вратарем

  • 15.01.2017 14:45
  • 252 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Уфа. Богдан Сарнавский
© ФК Уфа. Богдан Сарнавский

Уход украинского вратаря Богдана Сарнавского из футбольного клуба «Уфа» пойдет на пользу самому игроку. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Ранее стало известно, что 21-летний голкипер Сарнавский расторг контракт с «Уфой».

«Это обоюдное решение: мы решили, что так будет лучше для игрока. У нас ему все нравилось, но надо было двигаться дальше. В «Уфе» он не получал игрового времени, не пробивался в состав. Тем более он иностранец, поэтому, думаю, ему будет лучше на Украине», - сказал Газизов.

Сарнавский перешел в «Уфу» из донецкого «Шахтера» в сентябре прошлого года, подписав долгосрочный контракт. Однако за уфимский клуб украинский вратарь так ни разу не сыграл.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 15.01.2017 14:53
    0
    как можно вообще играть за такие клубы как уфа?
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    pulse240
    online
      pulse240, 15.01.2017 15:01
    -1
    Гендиректор Уфы: «Сарнавскому будет лучше в Украине»

    Вообще-то он сказал: на Украине.
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