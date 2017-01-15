Гендиректор Уфы: «Сарнавскому будет лучше в Украине»

© ФК Уфа. Богдан Сарнавский

Уход украинского вратаря Богдана Сарнавского из футбольного клуба «Уфа» пойдет на пользу самому игроку. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Ранее стало известно, что 21-летний голкипер Сарнавский расторг контракт с «Уфой».

«Это обоюдное решение: мы решили, что так будет лучше для игрока. У нас ему все нравилось, но надо было двигаться дальше. В «Уфе» он не получал игрового времени, не пробивался в состав. Тем более он иностранец, поэтому, думаю, ему будет лучше на Украине», - сказал Газизов.

Сарнавский перешел в «Уфу» из донецкого «Шахтера» в сентябре прошлого года, подписав долгосрочный контракт. Однако за уфимский клуб украинский вратарь так ни разу не сыграл.

Источник — ТАСС

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