Карпаты просматривают экс-форварда Динамо

© fc-metalist.com. Евгений Будник

Экс-нападающий молодежной сборной Украины Евгений Будник находится на просмотре в львовских «Карпатах».

Будник является воспитанником харьковской школы футбола. В 2011 году Евгений подписал контракт с «Металлистом», а в 2012 состоялся его трансфер в «Ворсклу» (40 матчей, 6 голов) . Последние полгода форвард на правах аренды провел в минском «Динамо», сыграл 11 поединков, в которых забил три гола. Зимой Будник вернулся в Украину и расторг контракт с полтавским клубом. Сейчас 26-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

Заметим, что на днях «Карпаты» потеряли своего главного бомбардира, Бланко-Лещука, который переходит в «Шахтер».

Источник — Footboom

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