Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Карпаты просматривают экс-форварда Динамо

Евгений Будник может продолжить карьеру во львовском клубе

  • 15.01.2017 14:39
  • 706 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fc-metalist.com. Евгений Будник
© fc-metalist.com. Евгений Будник

Экс-нападающий молодежной сборной Украины Евгений Будник находится на просмотре в львовских «Карпатах».

Будник является воспитанником харьковской школы футбола. В 2011 году Евгений подписал контракт с «Металлистом», а в 2012 состоялся его трансфер в «Ворсклу» (40 матчей, 6 голов) . Последние полгода форвард на правах аренды провел в минском «Динамо», сыграл 11 поединков, в которых забил три гола. Зимой Будник вернулся в Украину и расторг контракт с полтавским клубом. Сейчас 26-летний нападающий находится в статусе свободного агента.

Заметим, что на днях «Карпаты» потеряли своего главного бомбардира, Бланко-Лещука, который переходит в «Шахтер».

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.