Шахтер в Испании: Алан Патрик работает по индивидуальной программе

Воскресенье началось для «Шахтера» с утренней тренировки на поле спортивного центра La Manga Club.
После совместной разминки и разнообразных упражнений на пресс «горняки» разделились на две группы: защитники работали под руководством Паулу Фонсеки, а остальные футболисты занимались с помощниками главного тренера.
Отдельная тренировочная программа была у вратарей, а также у прибывшего накануне Алана Патрика. Бразилец набирает оптимальные кондиции под присмотром физиотерапевтов команды.
Источник — ФК Шахтер
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