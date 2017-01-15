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Шахтер в Испании: Алан Патрик работает по индивидуальной программе

Донецкая команда провела утреннюю тренировку в Ла-Манге

  • 15.01.2017 14:04
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Воскресенье началось для «Шахтера» с утренней тренировки на поле спортивного центра La Manga Club.

После совместной разминки и разнообразных упражнений на пресс «горняки» разделились на две группы: защитники работали под руководством Паулу Фонсеки, а остальные футболисты занимались с помощниками главного тренера.

Отдельная тренировочная программа была у вратарей, а также у прибывшего накануне Алана Патрика. Бразилец набирает оптимальные кондиции под присмотром физиотерапевтов команды.

Источник — ФК Шахтер

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