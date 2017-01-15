Маркос АЛОНСО: «Я мог забить еще, но не повезло»

Маркос Алонсо был очень близок к тому, чтобы сделать хет-трик, когда в субботу «Челси» вернулся на путь побед в Ист Лестере.
Однако левый винг-бэк мало сожалеет о том, что мяч после его удара во втором тайме пролетел мимо ворот «Лестера», как минимум, из-за того, что он уже сделал дубль к тому моменту впервые в своей карьере, и «синие» уверенно шли к победе 3:0.
«Раньше я больше играл в атаке, но я впервые сделал дубль во взрослом профессиональном футболе», — говорит Алонсо после матча с «лисами».
«Мне не повезло, что я не забил еще, но я очень доволен, что помог команде, забив два гола, и я счастлив, что мы победили».
«Мы хорошо играли в первом тайме, тренер попросил нас больше выкладываться во втором, и я думаю, команда играла замечательно после перерыва. Мы контролировали происходящее и забили еще два мяча».
«В матче с сильным противником было важно реабилитироваться после поражения от «Тоттенхэма», и команда показала, что не боится, и что будет бороться в каждом матче», — сказал 26-летний футболист.
«После поражения от «Тоттенхэма» нам пришлось пережить пару сложных недель, но, думаю, мы играли неплохо со «шпорами», а во встрече с «Лестером» мы доказали, что будем бороться. Нам надо много работать, чтобы снова победить на следующей неделе».
Источник — ФК Челси
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