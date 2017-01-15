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Бавария подписала двух игроков сборной Германии

Никлас Зюле и Себастьян Руди продолжат карьеру в мюнхенском клубе

  • 15.01.2017 13:26
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ФК Хоффенхайм. Себастьян Руди
© ФК Хоффенхайм. Себастьян Руди

«Бавария» подписала Никласа Зюле (21 год) и Себастьяна Руди (26 лет) из «Хоффенхайма». Оба игрока сборной Германии подписали контракты, которые начинаются 1 июля 2017 года.  Себастьян Руди подписал контракт на три года до 30 июня 2020 года, Никлас Зюле на пять лет до 30 июня 2022 года.

Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления «Баварии»: «Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в «Баварию». Трансфер двух игроков сборной Германии это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешёл как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях».

«Перейти в «Баварию» - это воплощение мечты. Я хочу выиграть титулы», - заявил Себастьян Руди. Воспитанник «Хоффенхайма» Зюле также в предвкушении перехода в «Баварию», которую он считает «одним из лучших клубов мира».

Источник — ФК Бавария

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