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Ворскла сыграет с харьковским Гелиосом

Поединок состоится в понедельник на УТБ полтавского клуба

  • 15.01.2017 12:58
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

У рамках попереднього етапу тренувальних зборів,що вже п’ятий день тривають у Полтаві, ворскляни зіграють перший в 2017-му році контрольний матч. У гості до команди Василя Сачка приїде четверта команда проміжного фінішу Першої ліги – харківський «Геліос». У цьому спарингу тренерський штаб «біло-зелених» матиме можливість перевірити потенціал запрошених на перегляд виконавців, в той же час визначитися, хто достойний продовжити працювати з командою на першому закордонному зборі в Туреччині, який розпочнеться 19-го січня.

Товариський матч «Ворскла» - «Геліос» запланували на завтра, 16-е січня, на полі зі штучним покриттям заміської бази ФК «Полтава» в селі Копили (вул. Здоров’я, 1). Вхід на стадіон, де о 12:00 розпочнеться гра, вільний.

Источник — ФК Ворскла

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