Сергей МАКАРОВ: «УПЛ реально вернуться к формату с 16-ю клубами»

© Sport.ua. Сергей Макаров

Сергій Макаров оптимістично дивиться на наступний сезон.

«Я вважаю, що у 2017-у році зупинять процес скорочення команд, який триває останні чотири роки, - сказав Сергій Макаров, - 12 клубів - це мінімум, який виступатиме в чемпіонаті України. Скажу більше - нам реально повернутися до формату із 16-ма клубами. Перша ліга здатна відделегувати чотири або п’ять боєздатних колективів. Нині бажання підвищитися у класі мають маріупольський «Іллічівець», рівненський «Верес», чернігівська «Десна», київська «Оболонь», «Черкаський «Дніпро». Певен, що вони витримають конкуренцію. Усі клуби готові вирішувати інфраструктурі питання, щоб грати в еліті. Тим паче, що Прем’єр-ліга не вимагає збільшення певних фінансових планок. Достатньо знайти кошти на утримання команд футболістів, віком до 19 і до 21-го року. Збільшення команд настане. Питання тільки коли, адже новий формат з 12-ма клубами прийняли на два сезони».

Источник — ПлюсСпорт

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