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Роман САНЖАР: «Я бы не хотел называть никаких имен»

Наставник «Олимпика» не спешит раскрывать трансферные планы донецкого клуба

  • 15.01.2017 12:43
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Sport.ua. Роман Санжар
© Sport.ua. Роман Санжар

Главный тренер донецкого «Олимпика» Роман Санжар рассказал о трансферных планах клуба.

- Я бы не хотел называть никаких имен, потому что на сегодняшний день еще ничего непонятно. Сборы только начались, все покажут тренировки и товарищеские матчи. Уже после них мы будем иметь больше информации и решать наши вопросы.

Источник — ТК Футбол

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