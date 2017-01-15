Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сталь и Карпаты поспорят за защитника Волыни

Артем Шабанов раздумывает над местом продолжения карьеры

  • 15.01.2017 12:40
  • 423 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fpl.ua. Артем Шабанов
© fpl.ua. Артем Шабанов

Продолжается сага с переходом защитника луцкой «Волыни» Артема Шабанова в другой клуб. На данный момент у 24-летнего футболиста есть два варианта продолжения карьеры. Основной – каменская «Сталь», где Шабанов может воссоединиться с Леонидом Кучуком и Юрием Бакаловым, которым хорошо известны возможности защитника еще по совместной работе в киевском «Арсенале». К слову, именно Юрий Михайлович предоставил возможность Артему дебютировать в Премьер-лиге – 30 сентября 2013 года наставник «канониров» выпустил футболиста в стартовом составе команды в домашнем матче против «Севастополя» (поединок завершился победой киевлян со счетом 3:1).

Также в услугах Шабанова очень заинтересованы львовские «Карпаты», о чем неоднократно заявлял генеральный директор львовян Юрий Дячук-Ставицкий. Однако переходу футболиста в одну из этих команд препятствует его нынешний клуб «Волынь», который, похоже, желает получить денежную компенсацию за одного из своих лидеров.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.