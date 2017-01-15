Сталь и Карпаты поспорят за защитника Волыни

© fpl.ua. Артем Шабанов

Продолжается сага с переходом защитника луцкой «Волыни» Артема Шабанова в другой клуб. На данный момент у 24-летнего футболиста есть два варианта продолжения карьеры. Основной – каменская «Сталь», где Шабанов может воссоединиться с Леонидом Кучуком и Юрием Бакаловым, которым хорошо известны возможности защитника еще по совместной работе в киевском «Арсенале». К слову, именно Юрий Михайлович предоставил возможность Артему дебютировать в Премьер-лиге – 30 сентября 2013 года наставник «канониров» выпустил футболиста в стартовом составе команды в домашнем матче против «Севастополя» (поединок завершился победой киевлян со счетом 3:1).

Также в услугах Шабанова очень заинтересованы львовские «Карпаты», о чем неоднократно заявлял генеральный директор львовян Юрий Дячук-Ставицкий. Однако переходу футболиста в одну из этих команд препятствует его нынешний клуб «Волынь», который, похоже, желает получить денежную компенсацию за одного из своих лидеров.

Источник — Footboom

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