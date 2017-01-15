Олимпик на сборах проведет пять спаррингов

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После Мемориала Макарова, 1 февраля, подопечные Романа Санжара отправятся на первый заграничный сбор в новом году. На этом этапе подготовки запланировано пять спаррингов: 4-го числа – с македонскими «Работничками», 8-го – с клубом из Косово «Трепча 89», 11-го - с донецким «Шахтером» U-21, 14-го – с казахстанским «Кайсаром» и 17-го – с грузинским «Динамо» (Тбилиси). 18 февраля «Олимпик» вернется в Украину

Источник — ФК Олимпик

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