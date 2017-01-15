Игроки Ворсклы занимаются фитнесом и йогой

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Ось і підійшов до завершення черговий етап підготовки футболістів «Ворскли». Мова про комплексні заняття полтавців у одному з фітнес-клубів міста. За чотири активних дні інструктори вже встигли звикнути до такої масштабної, гамірної роботи з професіоналами. І ця співпраця була взаємно приємною. В останній спільний тренувальний вечір хлопців чекало незвичне заняття з йоги, ефективність від якого двома словами й не описати: самовладання, вміння зосередитися й слухати тренерські вказівки, глибока розтяжка ледь не всіх груп м’язів тощо. Та коли заняття організоване цікаво, продумано до найменших дрібниць, тоді й час летить швидко. Отож бо й здалися багатьом шістдесят хвилин, ніби всього півгодини.

Після завершення тренування хлопці стали у напівколо, а слово взяв старший тренер команди Вадим Лазоренко, який від імені всього колективу ворсклян подякував чарівним інструкторам Олені та Ірині за професійний підхід до справи, а капітан Володимир Чеснаков і віце-капітан Андрій Ткачук подарували дівчатам два букети червоних троянд. Опісля цього фото на згадку та оплески як подяка за цікаву співпрацю.

Источник — ФК Ворскла

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