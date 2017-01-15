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Роман ГРИГОРЧУК: «Человек либо умеет играть в футбол, либо нет»

Наставник «Габалы» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 15.01.2017 11:27
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azerisport.com. Роман Григорчук
© azerisport.com. Роман Григорчук

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Габала» Роман Григорчук ответил на вопросы о подготовке команды.

- Футболисты не растеряли навыков после зимнего отпуска?
- Навыки растерять сложно. Человек либо умеет играть в футбол, либо нет. Другое дело, состояние футболистов на данный момент не может быть хорошим. Тем более, что мы с опозданием начали сбор. Пару тренировок провели перед контрольным матчем с албанским «Партизани». При этих условиях команда в первом тайме выглядела очень прилично. Во втором у нас были новые сочетания. Объективно, по организации игры мы уже выглядели не так. Думаю, извлекли пользу из этой игры. В принципе, не вижу негатива вообще.

- Как вам самый громкий трансфер зимы – подписание Араза Абдуллаева «Габалой»?
- Я не отношусь к этому трансферу, как к самому громкому. Спокойно к этому отношусь. К нам пришел футболист, на мой взгляд, подходящий под наш стиль игры. Он не раскрыл и половины своего таланта. Это мое мнение, которое я никому не навязываю. Надеюсь, он будет нам помощником. Ждем, что он раскроет те оставшиеся 50 процентов своего таланта у нас. Он может стать очень серьезным футболистом в нашем чемпионате.

- Многие задаются вопросом, заиграет ли Абдуллаев в «Габале», а кто-то считает, что это его последний шанс зарекомендовать себя на высоком уровне. Ведь последние годы в «Нефтчи» он больше деградировал нежели прогрессировал.
- Не буду анализировать, что у него было раньше. Для меня это не представляется возможным, так как нужно знать многие обстоятельства, с которыми он столкнулся в команде.

- Тогда за счет чего вы считаете раскрыть его потенциал в «Габале»?
- Он здесь имеет доверие. Он четко понимает, что мы в него верим и очень надеемся. Он имеет здесь все условия для раскрытия своего потенциала. Я знаю, что мы сделаем все возможное, чтобы Араз Абдуллаев вышел на значительно более высокий уровень, чем у него сейчас.

- Будут ли еще усиления?
- Они необходимы. Мы должны сделать хотя бы один шаг. Мы должны приобрести качественного футболиста на атакующую линию. Он нам необходим.

- Есть кто-то на примете?
- Многих кандидатов пересмотрели. Не хотим кого-то приглашать ради приглашения. Нам нужен игрок, который реально будет помогать. Иначе нет смысла. Если не сможем найти того, кто нам наверняка поможет, то будем играть с той командой, которая у нас есть сейчас.

- Кто-то может покинуть «Габалу»?
- Не думаю, что кто-то может уйти. Мы верим в тех футболистов, которые у нас есть. Надеемся, они будут прогрессировать и станут лучше.

Источник — Azerisport.com

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